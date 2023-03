La diffusion de la presse généraliste et spécialisée pas prête d’être relancée

À l’arrêt depuis mai 2022, la société Diffusion Presse Guyane, en cours de liquidation, ne reprendra pas son activité, privant ainsi le territoire de la presse papier nationale quotidienne, hebdomadaire et mensuelle mais aussi des magazines spécialisés et de la presse ludique. Et ce, dans l’indifférence générale. Explications avec Philippe Serbin, le dirigeant de Diffusion Presse Guyane depuis 2017. Acheter des mots croisés, l’Equipe ou Le Monde en même temps que faire ses courses est devenu impossible en Guyane depuis près d’un an suite à l’arrêt de l’activité de l’unique diffuseur de la presse papier d’information générale et spécialisée dans…