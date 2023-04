Kevin Farlot, 30 ans, abattu à Cayenne aux portes de son procès pour trafic de stupéfiants

Jeudi 20 avril, l’appel du procès de Kevin Hermann Farlot et Gérard Joseph devait se tenir à la Cour d’appel mais la présidente Corinne Biache a dû constater l’extinction de l’action publique concernant le premier nommé. Kevin Farlot qui était libre sous contrôle judiciaire, en ayant été condamné à 4 ans de prison ferme en première instance, a été abattu à Cayenne le 20 février, 11 jours après un précédent report de son procès d’appel. « Il y a 6 mois Kevin Farlot est venu me voir, il avait peur, il voulait partir en métropole. Et puis il y a…