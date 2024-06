GP de la montagne Pelée : le maillot jaune Moïse Mugi Sha récidive et remporte l’étape seul, Benjamin Le Ny 2ème, Dilhan Will 8ème

La première étape n’a pas tardé à faire émerger les meilleurs coureurs. Le maillot jaune remporte sa deuxième étape en deux jours. Demain, les coureurs vont continuer de grimper. La montée de Morne Rouge fait exploser le peloton, d’entrée 9 coureurs prennent la poudre d’escampette. Ce sont les meilleurs. Il s’agit des deux coureurs de l’USL Benjamin Le Ny et Dilhan Will, des trois coureurs de la Pédale Pilotine dont le maillot jaune Moïse Mugi Sha, 27 ans, l’autre Rwandais de la PP Didier Munyaneza, 26 ans et le Vénézuélien Guillermo Mora Ramirez, 30 ans. On trouve également dans ce…