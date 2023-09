Germain Balmokoun sur le grill de la Cour d’assises, du chloroforme a été retrouvé (c’était pour coller dit-il) et les cheveux de son épouse enroulés autour d’un bâton

Depuis mercredi 13 septembre a débuté le procès de Germain Balmokoun accusé de l’assassinat de sa femme de 18 ans sa cadette Thu Ha Tran Thi dont les ossements ont été trouvés ensevelis dans un terrain proche du sien près de 2 ans et 3 mois après sa disparition. Les enquêteurs ont aussi trouvé chez lui un bâton avec une corde avec des cheveux de son épouse. Et du chloroforme… Georges Balmonkoun est en chemise blanche, il a aujourd’hui 70 ans. Il a été entendu vendredi pendant plus de 2 heures devant la Cour d’assises. Il nie être l’assassin de…