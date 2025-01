Exfiltré de Guyane, Rousselet-Magri, en charge des factions armées, rebondit à Pontoise

Alexandre Rousselet-Magri n’est plus en poste en Guyane et ne le sera vraisemblablement plus. Ce jeune magistrat du parquet, substitut du procureur faisait partie de la division de l’orpaillage, de la criminalité organisée (factions, trafic de drogue) et de l’environnement. De sources concordantes, il n’aurait pas été menacé directement mais des renseignements sont revenus aux enquêteurs à savoir que la tête de M. Rousselet-Magri était mise à prix. Reste un certain nombre de questions en suspens. 1) Ces menaces étaient elles réelles et sérieuses ? 2)Pourquoi le parquet de Cayenne n’a-t-il pas assuré une protection du magistrat ? Car l’exfiltration…