Et un petit coup de Goudet en appel…

Demain vendredi 1er novembre étant férié il n’y a pas d’audience à la Cour d’appel, mais le vendredi d’après, le 8 novembre, Olivier Goudet est en appel de sa condamnation à un an de prison avec sursis et à 800 euros d’amende délictuelle dans l’affaire dite « de la Croix Rouge». En septembre 2021, la Caravane de la liberté dont Trop Violans intervenait toute affaires cessantes sur un stand de vaccination de la Croix Rouge dans le quartier de Montlucas à Cayenne. Nous n’y étions pas, nous attendrons donc ce procès d’appel d’Olivier Goudet pour nous en faire une idée…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !