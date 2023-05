Des dizaines de patients coincés à l’hôpital chaque jour

Chaque jour dans les trois hôpitaux guyanais de nombreuses personnes sont coincées en psychiatrie et en neurologie notamment car aucune autre prise en charge n’est possible ou parce que des difficultés administratives se présentent. Cette situation encore mal appréhendée fait l’objet d’une politique régionale ciblée. C’est l’histoire d’un senior qui est resté à l’hôpital de Kourou près de « mille jours » de trop parce qu’aucun établissement de santé ne pouvait l’accueillir. Il y a aussi cet homme de 50 ans, à l’ « identité inconnue », cloué sur un fauteuil roulant à l’hôpital depuis son AVC et dont personne…