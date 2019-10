Demandes de subventions territoriales : ouverture de la campagne 2020

La Collectivité Territoriale de Guyane informe que la plateforme de dépôt des demandes est ouverte jusqu’au 17 novembre.

« Les associations, sportifs, ligues et comités sont désormais invités à compléter leurs dossiers de demande de subvention en ligne via la plateforme qui leur est dédiée sur le site de la Collectivité. Les demandes se font par voie dématérialisée tout au long de cette période, à l’adresse suivante : https://www.ctguyane.fr » indique le Pôle Sport, Jeunesse et Vie associative de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Les projets éligibles sont les suivants :

– Jeunesse et Vie Associative : animations et participation des jeunes dans les quartiers ; actions d’expression de talents ; opérations de prévention de la délinquance ; projets de réussite éducative et de citoyenneté ; initiation et incitation des jeunes aux activités ludiques, de danse, de culture, etc ; actions concernant les centres de vacances, de loisirs et les associations ; partenaires des contrats de la ville ; actions de structuration : salariat associatif, formation des bénévoles, acquisition d’équipements permettant la réalisation des projets.

– Sport : manifestations sportives de grand rayonnement ou d’intérêt local ; déplacements extra-muros ; équipements et matériels divers ; aide aux structures d’accès au haut niveau ; bourses pour sportifs de haut niveau ; aide à l’emploi sportif.

L’an passé 349 demandes ont été reçues et « environ 2 600 000 € » de subventions ont été attribuées pour le Sport, tandis qu’il y a eu 185 demandes reçues et « environ 497 575 € » de subventions attribuées au titre de la Jeunesse et de la Vie associative.