Congrès des élus : le difficile exercice du consensus

Au Congrès des élus, parlementaires, conseillers territoriaux et maires ont amendé et validé le projet d’orientation politique pour l’évolution statutaire de la Guyane. Du moins en partie puisque plusieurs sujets essentiels tels que la consultation populaire, le développement économique ou la place des autorités coutumières ont été différés. Le projet est encore loin d’être abouti. « Ces congrès s’apparentent au mythe de Sisyphe. Depuis des décennies, nous sommes incapables d’avoir ce dialogue car les congrès servent de calendrier politique pour certains. Nous avons besoin d’une maturité politique pour négocier avec l’Etat. Or nous sommes incapables de nous entendre sur les sujets…