Chappelle et Marquis, les ferrailleurs de Balata non déclarés, qui employaient des SDF, moins sévèrement condamnés par la Cour d’appel que par le tribunal correctionnel

Un dossier pas piqués des vers devant la Cour d’appel (1). Un Amérindien du Guyana de 51 ans, né à Georgetown, Nigel Chappelle, longtemps dans le trafic de coke, qui s’était recyclé dans le commerce de métaux que des SDF lui fournissait. Idem pour un Guyanais rasta, Joane Marquis, barbe blanche et locks noires, 40 ans. Activité non déclarée, atteinte à l’environnement mais la Cour a nettement revu à la baisse leur condamnation. Une partie des témoignages des toxicomanes ont été recherchés dans les archives. Joane Marquis et Nigel Chappelle ont été relaxé des faits de traite d’êtres humains par…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !