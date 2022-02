Bilan de Macron en Guyane (2/3) : la réorganisation par l’autorité

Six mois après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron s’était rendu en Guyane en octobre 2017 pour « dessiner la feuille de route à venir ». « Vous êtes ici sur une terre de mission, sur une terre où la République n’entend rien abandonner » annonçait-t-il dans un discours aux agents de l’État le 27 octobre 2017. Guyaweb revient en trois volets sur les « engagements » ou l’action d’Emmanuel Macron et de son Gouvernement. Ce deuxième volet est consacré aux réformes dans l’administration et la police, à la justice, à la lutte contre l’immigration et celle contre l’orpaillage…