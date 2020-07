Affaire Jerôme P. : pas d’anticorps de la fièvre jaune chez l’adolescent amérindien décédé selon Pasteur

Guyaweb avait révélé jeudi 23 juillet (voir cet article) que la PMI (protection maternelle et infantile) de Maripasoula assurait avoir trouvé la trace – sur une fiche bristol- de la vaccination le 2 mai 2007 de Jérôme P., adolescent Amérindien vivant à Cayodé, décédé à l’âge de 14 ans durant le week-end des 18 et 19 juillet, suite à une co-infection (Covid-19 et fièvre jaune). Selon l’Institut Pasteur de Cayenne, l’analyse a révélé chez Jérôme P., une absence d’anticorps de la fièvre jaune qui plaide -de sources concordantes- notamment pour une absence de rappel de la vaccination contre ce virus…