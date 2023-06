Affaire de corruption à la préfecture : les fonctionnaires Marcel Fléchel, Pamela Cinna et Ronald Foin écopent le plus, 3 ans avec sursis 50 000 et 80 000 € d’amende pour les agents, 4 ans dont un an ferme et 80 000 € pour l’ex-chef du bureau des étrangers

Comme prévu, il était un peu plus de 14 h ce jeudi quand la présidente du tribunal Hélène Sigala a rendu sa décision dans l’affaire de corruption à la préfecture. La joie ne revient pas toujours après la peine. 7 personnes sur 8 ont comparu devant le tribunal correctionnel du Larivot, sous les yeux de l’unique média présent Guyaweb, mercredi et jeudi 3 et 4 mai à partir de 8 heures. Il s’agit de Ronald Foin, 63 ans (il est né le 12 mai 1960 à Kenitra au Maroc), chef du bureau de l’immigration à la préfecture de Cayenne d’avril…