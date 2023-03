Affaire Alicia Faye : Stessy Ho-Kong-Tiat et Flaviano Makkai avaient organisé leur réseau de trafic de cocaïne Kourou-Bordeaux

Nouvelles révélations dans l’affaire Alicia Faye, Stessi Ho Kong Tiat a détaillé en garde à vue, le couple qu’elle formait avec Flaviano Makkai et leur rôle sur ce réseau de cocaïne entre la Guyane et Bordeaux. Elle a été remise en liberté le 4 octobre 2022. De nombreux actes et notamment des confrontations ont été jugés « utiles à la manifestation de la vérité » selon la Chambre de l’instruction dans son arrêt du 7 février dernier. Le couple Flaviano Makkai, Stessy Ho-Kong-Tiat était à l’hôtel Amazonia, la même nuit que la dernière d’Alicia Faye, celle du 12 au 13 mars 2021….