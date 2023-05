Abrogation ou suspension de l’obligation vaccinale des soignants ?

Demain, la proposition de loi du député Jean-Victor Castor sur la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid-19 sera étudiée et votée à l’Assemblée nationale à l’occasion de la niche parlementaire de son groupe politique au Parlement. Guyaweb vous explique les enjeux de ce texte qui demande l’abrogation de l’obligation et non sa suspension. « L’enjeu n’est pas la réintégration, elle sera faite par le gouvernement, mais dans quelles conditions ? » interroge le député Jean-Victor Castor. À Paris pour défendre sa proposition de loi sur la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid-19, l’une de ses promesses de campagne, nous l’avons joint par…