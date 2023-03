A 75 ans, elle vient en Guyane pour voir ses petits-enfants et prend un coup de poing d’un homme de 27 ans qui lui occasionne un cocard et des vertiges

Elle était venue en Guyane, en vacances, 15 jours avec son mari, voir son fils et ses petits-enfants. Elle aura passé presque 15 jours enfermée, à 75 ans, à se remettre tant bien que mal d’un coup de poing au visage. Un mauvais point pour le tourisme. Explications. A la fin de la décennie 2010, quand le parquet de Guyane parlait encore aux journalistes, je demandais à une magistrate ce qu’il en était des mesures prises par un tribunal d’«interdiction du territoire», lorsque le condamné sortait de prison. Elle me répondait alors par un sourire entendu que cela n’était plus le…