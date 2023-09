6 à 7 audiences par mois en appel correctionnel pour « épuiser le stock et rendre des décisions un peu plus rapides »

Les audiences des appels correctionnels ont été décalées du jeudi au vendredi mais elles auront lieu aussi les 2ème et 4éme mardis du mois jusqu’en décembre. Soit 6 à 7 séances par mois, dans l’objectif «d’épuiser le stock et de rendre des décisions un peu plus rapides » explique Rodolphe Part substitut général. A noter que les audiences de la Chambre de l’instruction, qui avaient lieu traditionnellement le mardi sont décalées au mercredi pour faire face à un problème d’ « escorte de gendarmerie », confirme monsieur Part (voir ce premier article). Et que les deux audiences correctionnelles d’appel programmées…