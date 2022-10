2 000 enfants enrôlés dans les « homes »

Main dans la main, l’Eglise catholique et l’administration d’Etat ont mené une entreprise ethnocidaire en Guyane dès 1930 afin d’évangéliser et d’assimiler par la brutalité les Amérindiens par le biais des pensionnats religieux. 2 000 enfants bushinengués et amérindiens en ont été les victimes, documente la journaliste Hélène Ferrarini à travers un livre inédit qui vient de paraître. Pour la première fois, un ouvrage complet documente le dispositif d’évangélisation des enfants amérindiens en Guyane pendant un siècle par les institutions religieuses et l’administration française par le biais des pensionnats religieux. Cet ouvrage bouleversant, signé de notre consoeur Hélène Ferrarini, journaliste…