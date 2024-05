1032 salariés fantômes au ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Culture du Suriname

1032 personnes ont été retirées des listes de paie au ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Culture du Suriname voisin. « C’est du jamais vu qu’après tant d’occasions que le gouvernement vous donne de vous inscrire, en personne par l’intermédiaire des ressources humaines… Vous ne venez pas, pas de son, pas d’image », note le ministre de l’Education Henri Ori « Il y a un changement juridique dans la loi sur le personnel selon lequel cela va vous arriver si vous ne le faites pas… Et vous ne le faites pas ! « a-t-il expliqué alors que des…

