Séminaire de restitution des travaux de l’Observatoire Hommes/Milieux « Oyapock »

Il aura lieu vendredi 6 décembre à l’Université de Guyane à Cayenne.

« L’Observatoire Hommes-Milieux Oyapock, créé par le CNRS en 2008, a pour projet le suivi de long terme des relations Hommes-milieux dans la vallée de l’Oyapock, fleuve frontalier de la Guyane et du Brésil. Sa mise en place est liée à la construction du pont qui relie les rives française et brésilienne du fleuve entre les communes de Saint-Georges de l’Oyapock, côté français, et Oiapoque, côté brésilien. Sa vocation est de comprendre les paramètres qui influent sur la population humaine et l’environnement en lien avec cet évènement et d’aider ainsi à la prise de décision et l’action publique. »