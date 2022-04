Santé, hospitalier : les grandes attentes de 2017

Entité réclamée de longue date, le Centre hospitalier régional universitaire verra le jour en 2025. La pandémie de Covid a exacerbé le besoin d’autonomie sanitaire et réactivé le projet aussi réclamé en 2017 lors du mouvement social. Aujourd’hui, une feuille de route est dessinée pour répondre à l’ensemble des besoins et enjeux de santé publique et hospitalière. Avec la création de son comité de pilotage en septembre dernier, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) se concrétise. Agence régionale de santé (ARS), collectivité territoriale (CTG), université et quatre-vingt autres membres siègent à ce comité pour mettre en action d’ici 2025 ce…