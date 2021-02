« Résurrection du chlordécone aux Antilles françaises avec l’usage du glyphosate »

L’utilisation du glyphosate en Martinique et en Guadeloupe favorise depuis « la fin des années 90 » les effets délétères du chlordécone, insecticide toxique jugé aussi responsable de nombreux cancers de la prostate. Une étude scientifique parue fin janvier illustre les effets en cascade que fait peser la chimie sur les hommes, les pratiques agricoles et les écosystèmes. Pourquoi, près de trente ans après son interdiction, le chlordécone est-il encore retrouvé en grande quantité dans l’environnement en Martinique et en Guadeloupe ? A cause de sa résistance. Peut-être aussi à cause du glyphosate. L’utilisation très controversée de l’herbicide glyphosate depuis…