Que retenir du Sommet de l’Amazonie à Belém ?

Absence remarquée du président Emmanuel Macron, création de l’ »Alliance amazonienne de combat contre la déforestation », relance de la coopération entre les pays membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne… Les deux jours du Sommet amazonien qui s’est tenu les 8 et 9 août dans la cité portuaire de Belém au Brésil ont été plus riches en déclarations diplomatiques qu’en réelles avancées pour la protection de cette région qui abrite 10% de la biodiversité mondiale. Éviter le point de non-retour en Amazonie, c’est-à-dire la destruction de plus d’un cinquième de la forêt qui compromettrait définitivement son rôle de réservoir de CO₂. Tel a…