« Prévenir les maladies chroniques par l’activité physique adaptée »

Des conférences sur ce thème auront lieu mardi 21 octobre de 8h à 13 h à l’Université de Guyane à Cayenne.

« La prévention de l’obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires constitue un enjeu majeur de santé publique en Guyane. L’Activité Physique Adaptée permet de réduire la prévalence de ces maladies » indique le Groupe Guyane Santé à l’initiative de ces conférences.

En présence de la directrice de l’Agence Régionale de Santé et du Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, ces conférences débuteront par une présentation du rapport de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et se poursuivront par des « retours d’expérience » en Guadeloupe et Guyane présentés par des médecins, enseignants et chercheurs venant de ces territoires et de l’Hexagone.