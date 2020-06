L’incompréhensible projet du Larivot

Pour répondre aux exigences de sortie des énergies fossiles et d’autonomie de la Guyane, la CTG et la préfecture ont opté en 2017 pour une centrale au fioul qui outrepasse la simple « stabilisation du réseau » souhaitée par un apport thermique. Deuxième volet de notre analyse sur le projet de centrale au Larivot et d’un oléoduc à Rémire-Montjoly, Cayenne et Matoury. « La première programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la Guyane est un exemple remarquable de travail conjoint des services de l’état et de la collectivité territoriale de Guyane (…) elle affiche pour l’électricité, une ambition quasi unique au monde en…