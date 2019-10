La santé des salariés intérimaires de Guyane en question

Le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) propose du 21 au 25 octobre des rencontres d’information et prévention réunissant des agences de recrutement en intérim, des entreprises et des salariés intérimaires.

« L’objectif est de sensibiliser les acteurs du travail temporaire autour des questions de santé, de prévention, de couverture sociale et de sécurité au travail. Les intérimaires présents à chaque rencontre pourront participer à un atelier spécial sur les gestes et postures au travail avec un coach spécialisé sur les questions de santé en entreprise ». Ces rencontres seront également animées « par une infirmière et une conseillère du FASTT » et « les nouvelles conditions de la mutuelle Intérimaire Santé » y seront présentées.

Association à but non lucratif « créée en 1992, le FASTT est financé, au travers d’un accord de branche, par les entreprises de travail temporaire et géré par les partenaires sociaux ». Le FASTT propose aux salariés intérimaires « des aides, des services, des solutions pour faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle ».

Voici les rencontres proposées par l’équipe de la tournée « À vous la Santé ! » du Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire.