La déforestation liée à l’orpaillage illégal fait des ravages sur la faune de Guyane

D’après une étude scientifique menée par le laboratoire toulousain Evolution et diversité biologique publiée début juin, la déforestation liée à l’orpaillage illégal, même sur une faible surface, provoque un déclin important de la biodiversité, en particulier celle des poissons et des grands mammifères. 11% de perte de la surface forestière responsable du déclin du quart des espèces de poissons et de mammifères terrestres et aquatiques. C’est le triste résultat d’une étude menée par des chercheurs du laboratoire toulousain Evolution et diversité biologique, publiée dans la revue Nature Communications le 7 juin dernier. D’après les scientifiques qui ont lancé cette étude en 2010,…