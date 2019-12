Elle a lieu à Kourou ce samedi 14 décembre de 9h à 17h.

La 4e Journée de l’abeille et du miel est organisée par l’association APIGUY dont la vocation est de développer l’apiculture et de contribuer à la sauvegarde de l’abeille.

Au programme : exposition de matériel apicole, exposition de panneaux sur les abeilles, projection de photos sur les abeilles et les apiculteurs, projection du film Une saison aux abeilles en Guyane, dégustation et vente de miel et produits transformés, élection du meilleur miel…