Au 1er août, l’arsenal juridique anti-Covid va s’assouplir

Adoptée définitivement par le Sénat mardi 26 juillet, la loi dite « de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19 » entre en vigueur ce lundi 1er août. Elle allège la plupart des dispositifs de lutte contre le virus. L’opposition, députés de Guyane inclus, a fait tomber une des mesures phares du texte initial qui prolongeait l’instauration du passe sanitaire pour les déplacements entre l’Hexagone et les Outre-mer. Plus de deux ans après le vote de l’état d’urgence sanitaire le 23 mars 2020, le gouvernement a décidé d’assouplir l’arsenal juridique de lutte contre le Covid-19….