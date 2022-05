Un autre procès de Juliette Daniel en appel notamment pour complicité d’orpaillage illégal : 4 ans de prison dont un avec sursis et 5 ans d’inéligibilité requis par l’avocat général

L’avocat général Laurent Fekkar a requis -entre autres- 4 ans de prison dont 1 an avec sursis, 5 ans d’inéligibilité et la confiscation du carbet Tolenga Lodge. L’audience a eu lieu jeudi 12 mai. L’avocat Me José Lobeau qui conteste les faits a plaidé la relaxe. Juliette Daniel saura la décision de la Cour d’appel le 9 juin prochain à 8h30. La conseillère territoriale de la CTG élue sur la liste Alexandre et adjointe au maire de Maripasoula Charles Anelli est menacée d’inéligibilité. Flash back : de source judiciaire, le 11 décembre 2019, Juliette Daniel avait été condamnée lourdement par…