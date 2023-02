Réforme des retraites, un 3e round moins suivi à Cayenne

Pour la troisième journée intersyndicale et interprofessionnelle de mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, 500 manifestants ont défilé dans les rues du centre-ville de Cayenne ce matin. Un chiffre en baisse par rapport aux deux précédentes mobilisations des 31 janvier et 2 février. À l’échelle du pays, la contestation ne marque pas le pas avec à nouveau plus de 200 cortèges et plus d’un million de manifestants à marcher contre le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite. « Qui sème la misère, récolte la colère« , « la mafia c’est yo« , « 64…