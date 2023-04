Or : un cycle de tables rondes pour sauver une filière moribonde

Préfet, élus et opérateurs miniers ont échangé durant trois heures sur la lutte contre l’orpaillage illégal et le développement de la filière aurifère légale. Outre cette réunion qui s’est tenue ce lundi 17 avril, deux autres réunions devront se dérouler d’ici un mois afin de mieux saisir les freins administratifs et réglementaires qui limiteraient la croissance de la filière aurifère en Guyane. « Une réelle prise de conscience de nos difficultés. » C’est avec ces mots que Carole Ostorero, présidente de l’interprofessionnelle des opérateurs miniers, résume la table ronde à laquelle elle vient de participer ce lundi matin en préfecture. Au côté…