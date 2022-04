Macron-Le Pen : leurs projets et la Guyane

À moins de quatre jours du second tour de l’élection présidentielle, Guyaweb revient sur les programmes d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Éloignées sur plusieurs aspects, les promesses se rejoignent sur le « désenclavement » des communes de l’intérieur, la révision de l’octroi de mer et le durcissement des conditions de vie à l’encontre des migrant·es. Éducation Sur cet enjeu primordial, les deux candidats disent vouloir augmenter le salaire des enseignant·es. Mais pour Emmanuel Macron, en contrepartie de nouvelles missions comme l’aide au devoir ou l’accompagnement sur le temps périscolaire. Sans condition et à hauteur de 3% du salaire…