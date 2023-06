Les évacuations-démolitions de quartiers précaires maintenues à l’aveugle

Avant « Wuambushu » et depuis 2019 une série d’évacuations et de démolitions de quartiers de fortune est engagée à Cayenne et dans les alentours, sans planification générale. Selon nos estimations cette politique menée par la préfecture et des mairies a impacté au moins 3 000 personnes dont un nombre conséquent de mineur·es. Une quinzième opération a été menée la semaine dernière malgré des effets reconnus de « sur-précarisation » sociale et de propagation des logements informels. Au moins 3 000 personnes, selon nos premières estimations, ont subi depuis 2019 la destruction du toit qui les abritait à Cayenne et…