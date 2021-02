Le gouvernement annonce avoir fait appel de la décision de prolongation des concessions de la compagnie Montagne d’or

Le gouvernement a indiqué ce mercredi dans un communiqué commun de la ministre de la Transition écologique, de la ministre déléguée à l’Industrie et du ministre des Outre-mer, avoir «décidé de former un recours contre la décision du tribunal administratif de Cayenne en date du 24 décembre 2020», qui enjoignait à l’Etat « de prolonger sous six mois les concessions de la Compagnie Montagne d’Or en Guyane et d’en fixer la durée. Les premières requêtes ont été déposées à cette fin auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux lundi 25 janvier 2021.», note le communiqué commun. Le gouvernement «…