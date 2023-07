La justice annule les élections professionnelles de la CTG

Le tribunal administratif de Cayenne a annulé, jeudi 13 juillet, les élections professionnelles de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) au motif que les listes déposées par les syndicats Spat, FO et CDTG pour les scrutins de décembre 2022 étaient irrégulières dans leur forme. Arrivée en tête des suffrages, l’Union des travailleurs guyanais (UTG), syndicat majoritaire à la CTG qui avait déposé en février un recours devant la justice pour contester la tenue et les résultats de ces élections, a obtenu gain de cause. De nouvelles élections vont être organisées, mais pas avant à la fin de l’année. D’ici là,…