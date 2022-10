Gabriel Serville : « Les propositions des Assises vont plus loin que celles contenues dans l’Accord de Guyane »

Le président de la Collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, s’est prêté au jeu des questions-réponses pour tracer un bilan des Assises de la sécurité et de cette séquence politique qui a vu trois ministres du gouvernement se déplacer en Guyane. L’occasion de murmurer à leurs oreilles les projets politiques de la CTG et notamment celui de l’évolution statutaire. Guyaweb : Quel bilan tirez-vous des Assises de la sécurité ? Vous aviez parlé de « relancer la machine » sur ce sujet, estimez-vous que l’objectif est atteint ? Gabriel Serville : L’objectif est plus qu’atteint parce que nous avons pu mettre autour de la table un…