Evolution statutaire : la Guyane avance, l’Etat rétropédale

Presque un an après la relance du processus d’évolution statutaire, la Guyane se retrouve aujourd’hui au milieu du gué. Déterminés à avancer localement, élus et militants autonomistes se heurtent à un gouvernement en plein rétropédalage qui refuse de signer l’accord de méthode co-construit depuis décembre. Le prochain Congrès des élus du 25 mars sera déterminant pour réaffirmer l’unité et la détermination de la Guyane dans sa quête d’un statut à part inscrit dans la Constitution. Un an après la relance du processus d’évolution statutaire de la Guyane lors du congrès du 26 mars 2022, la co-construction amorcée avec le gouvernement…