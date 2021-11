En Guadeloupe, « l’obligation vaccinale, c’est l’affront de trop »

Au départ, des soignants et des pompiers hostiles à l’obligation vaccinale ont lancé une grève illimitée. Désormais, la mobilisation déborde. Dans ses revendications, également sociales, dans sa violence, avec des pillages et des incendies. Dimanche, des membres du Raid et du GIGN doivent arriver sur l’île (1), paralysée. Ce reportage d’Amandine Ascensio est paru dimanche 21 novembre sur le site de notre partenaire Mediapart, journal d’information numérique, indépendant et participatif. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).– Dans le bourg du Gosier, ce samedi 20 novembre, le sol est jonché de débris calcinés, de voitures incendiées, de matériel urbain détruit et de rochers éparpillés. Les voitures qui circulent slaloment…