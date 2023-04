Elections contestées, instances à l’arrêt… Un climat syndical tendu à la CTG

Trois mois après des élections professionnelles aujourd’hui contestées en justice par l’Union des travailleurs guyanais (UTG), les instances représentatives du personnel de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) ne sont toujours pas mises en place. Lundi 20 mars, la réunion d’installation a capoté en l’absence des élus de la CTG censés y siéger. Vent debout, les quatre syndicats dénoncent l’absence de dialogue social et l’inertie d’une collectivité « totalement désorganisée« . Dans le jargon administratif, on appelle ça un couac. Plus de trois mois après les élections syndicales à la Collectivité territoriale de Guyane le 8 décembre 2022, les instances représentatives des…