Davy Rimane : « On doit enrayer l’escalade vers la paupérisation du territoire »

A l’initiative avec Jean-Victor Castor de deux meetings politiques de rentrée, ce samedi 16 septembre à Cayenne et le 22 à Saint-Laurent du Maroni, le député de la seconde circonscription de Guyane Davy Rimane revient pour Guyaweb sur ces rendez-vous qui s’inscrivent dans ce que les deux élus ont toujours prôné : être transparents et connectés à la population. Une manière de crédibiliser leurs actions de représentants élus du peuple, de conscientiser et de mobiliser la population, mais aussi d’instaurer un rapport de force avec l’Etat. Guyaweb : Vous organisez deux meetings communs avec Jean-Victor Castor, le 16 septembre au…