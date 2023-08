Bernardo Arévalo élu président du Guatemala  

Le sociologue progressiste a remporté le second de l’élection présidentielle ce dimanche 20 août avec près de 59% des suffrages exprimés face à l’ex Première Dame Sandra Torres (36%).

Bernardo Arévalo de León et sa formation politique le Movimiento Semilla (« graine » en espagnol) avaient déjoué les sondages et créé la surprise en arrivant en deuxième position lors du premier tour de scrutin le 24 juin dernier.

Sociologue de carrière âgé de 64 ans, ancien diplomate, député depuis 2020, Bernardo Arévalo a convaincu une majorité des 9,3 millions d’électeurs guatémaltèques avec son discours centré sur la lutte contre la corruption, mise en sommeil ces dernières années.

Sa qualification pour le second tour du scrutin avait suscité l’inquiétude des élites politiques et économiques traditionnelles dont une large partie est impliquée dans des mécanismes de corruption profondément ancrés dans le pays et le candidat progressiste avait fait l’objet de manœuvres politiques et judiciaires visant à l’empêcher d’accéder au pouvoir.

Ex épouse de l’ancien président (2008-2012) de centre-gauche Álvaro Colom, emprisonné pour corruption en 2018 et décédé en 2023, candidate à l’élection présidentielle pour la troisième fois, Sandra Torres pour sa part avait évolué vers des positions de plus en plus conservatrices et elle était soutenue par les élites guatémaltèques.

Fils de Juan José Arévalo, premier président démocratiquement élu du Guatemala qui a dirigé le pays de 1945 à 1951, Bernardo Arévalo s’est engagé à restaurer la crédibilité des institutions du pays mais la tâche s’annonce difficile car il devra faire face à l’hostilité d’un Congrès contrôlé par les partis politiques traditionnels.

Le Guatemala est le pays le plus peuplé d’Amérique centrale mais aussi l’un des plus violents et inégalitaires du continent américain avec plus de 60% de ses 17,6 millions d’habitants, amérindiens en majorité, vivant sous le seuil de pauvreté, un autre défi pour le président élu ce dimanche dont le mandat de quatre ans débutera en janvier prochain.