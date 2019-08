L’orpaillage illégal toujours en roue libre à la frontière guyano-brésilienne

Une mission scientifique et militaire de constatation de l’étendue de l’orpaillage illégal le long des cours d’eau du sud-est guyanais s’est déroulée du 7 juin au 5 juillet. Emmenée par le géographe au centre national de la recherche scientifique (CNRS) et spécialiste des dynamiques territoriales de l’Amazonie François-Michel Le Tourneau, cette mission aura emprunté en canoës 450 kilomètres de cours d’eau peu fréquentés. Deux guides (Patricia Couchili et Lucien Civette), huit légionnaires du 3e régiment étranger d’infanterie (REI) et deux scientifiques composaient l’équipe. Une nouvelle fois, la constatation d’un orpaillage clandestin en roue libre est dressée. Guyaweb : Qu’est ce…