A Papaïchton, des municipales dans un climat électrique

Dimanche, le maire sortant Jules Deie affrontera la liste de Richard Lobi et de Claude Djani, arrivés respectivement deuxième et troisième en mars dernier. Cette coalition risque de mettre à mal la faible avance dont bénéficiait Jules Deie au premier tour des municipales 2020, alors même que le maire n’a pas réussi à faire voter son budget en juillet et que l’affaire des radiations en septembre dernier a provoqué un tollé chez ses adversaires. C’est une nouvelle élection municipale qui se jouera à trois à Papaïchton. Jules Deie, maire depuis 2014, sorti vainqueur d’une courte tête (41,47%) au premier tour,…