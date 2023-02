Une bande criminelle « d’inspiration sud-américaine » neutralisée par la gendarmerie

Ce vendredi, une vaste opération de gendarmerie a permis l’arrestation d’une dizaine d’individus suspectés d’appartenir à une bande organisée « d’inspiration sud-américaine », a annoncé le procureur de la République Yves Le Clair lors d’une conférence de presse. Des faits d’association de malfaiteurs et de tentative de vol avec arme en bande organisée leurs sont reprochés. Tôt ce vendredi matin, près de 200 gendarmes ont interpellé dix individus sur différents objectifs à Matoury, Rémire et Cayenne. Des individus « étrangers et français » suspectés d’appartenir à une « bande criminelle organisée d’inspiration sud-américaine« . L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse donnée à 18 heures…