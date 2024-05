Les cités judiciaires de Cayenne et Saint-Laurent ont trouvé leurs promoteurs

Sept ans après l’Accord de Guyane qui a acté la création d’une cité judiciaire à Cayenne et à Saint-Laurent du Maroni ainsi qu’un centre pénitentiaire de 495 places dans la capitale de l’Ouest, ces projets ont enfin un constructeur désigné. Les travaux devraient commencer d’ici un an pour une livraison de l’ensemble de ces infrastructures prévue en 2027. Les projets de « cité judiciaire de Cayenne » et de « cité du ministère de la Justice de Saint-Laurent-du-Maroni », où une prison de 495 places et un tribunal de grande instance doivent notamment voir le jour, avancent « piano-piano » comme diraient les Italiens. Les Saint-Laurentais…