Le 100% de contrôles à l’aéroport est désormais systématique

Un premier bilan a été dressé ce jeudi par le préfet, le procureur de la République et les responsables des forces de l’ordre sur le dispositif 100% de contrôles des passagers à l’aéroport Felix-Eboué. Expérimenté cet été, il est systématique depuis le 31 octobre et a permis la saisie de 93 kilos de cocaïne depuis cette date. Mesure forte pour lutter contre le trafic de cocaïne annoncée par les ministres de l’Intérieur et de la Justice lors de leur venue en septembre dernier, le dispositif 100% de contrôles des personnes embarquant depuis l’aéroport Felix-Eboué vers l’Hexagone est désormais généralisé. Et…