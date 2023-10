Affaire Laurent Castillon, incarcération d’Iracelma De Andrade Oliveira, la Chambre de l’instruction va refaire le match mercredi 18 octobre

Mise en examen pour « complicité de meurtre en bande organisée», Iracelma De Andrade Oliveira, est fortement suspectée d’avoir commanditée le meurtre de son ex-mari Laurent Castillon. « Iracelma De Andrade Oliveira est mise en examen pour avoir donné des instruction notamment par téléphone » a dit le juge des libertés et de la détention (JLD) Christophe Spery, lors de l’audience de mardi 10 octobre qui se penchait sur la publicité des débats (voir cet article). Ses avocats, Me François Gay et Me Jérôme Gay, se disent convaincus de son innocence. Rendez-vous mercredi 18 octobre à 8h30 à la Cour…