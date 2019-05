Pressions autour de l’aménagement des sauts entre Apatou et Pilima

Le projet d’aménagement des sauts entre Apatou et Pilima par la Deal, évoqué depuis 2012, repart mais il connaît des difficultés. Une quinzaine de rapides fait désormais l’objet d’une attention particulière par le service de l’Etat et les usagers vu la dangerosité qu’ils présentent. Le Suriname, initialement partie prenante du projet a claqué la porte des réunions transfrontalières. Quant au Grand Conseil Coutumier, il a émis un avis défavorable. Les habitants d’Antécum Pata étaient invités mercredi après-midi à Antécum à discuter en langue wayana et en français avec la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement. La Deal Guyane…