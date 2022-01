L’inquiétant fonctionnement de la première usine de cyanuration de Guyane

Depuis son entrée en fonction en mars 2020, pas un rapport d’inspection qui n’ait pas pointé les dysfonctionnements et irrégularités de l’usine de cyanuration qu’exploite la société Auplata Mining Group sur le site de Dieu Merci. Plusieurs documents, auxquels Guyaweb a eu accès, soulignent les « non conformités », « insuffisances » et « points préoccupants » de la première usine guyanaise de traitement du minerai aurifère avec du cyanure, un produit à la « toxicité aiguë ». Son fonctionnement inquiète jusqu’en préfecture, le préfet ayant récemment suspendu par arrêté l’activité du site industriel. L’usine de cyanuration d’Auplata, située sur la commune de Saint-Elie à 120 kilomètres de…